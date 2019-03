மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு வாகனங்களை பயன்படுத்த அனுமதி பெற வேண்டும் - அரசியல் கட்சியினருக்கு போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு + "||" + Obtain the use of vehicles for election campaign - Police Superintendent instructed to political parties

தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு வாகனங்களை பயன்படுத்த அனுமதி பெற வேண்டும் - அரசியல் கட்சியினருக்கு போலீஸ் சூப்பிரண்டு உத்தரவு