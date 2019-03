மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர்-ஓவேலி சாலையில், காயத்துடன் சுற்றித்திரியும் காட்டுயானை - சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறைக்கு கோரிக்கை + "||" + On the Kollur - Oowley Road, Wild elephants roam with injury - Request for Forest Department to treat

கூடலூர்-ஓவேலி சாலையில், காயத்துடன் சுற்றித்திரியும் காட்டுயானை - சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறைக்கு கோரிக்கை