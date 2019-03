மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா சார்பில் தமிழகத்துக்கு தனி தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட பரிசீலனை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + On the behalf of the BJP, the Tamil Nadu government will issue a separate election report to Ponnur Radhakrishnan

பா.ஜனதா சார்பில் தமிழகத்துக்கு தனி தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட பரிசீலனை பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி