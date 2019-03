மாவட்ட செய்திகள்

முள்ளிமுனை கிராமத்தில் கடல் அரிப்பு தடுப்புச் சுவர் அமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In Mullimunai village The sea erosion wall should be constructed Public request

முள்ளிமுனை கிராமத்தில் கடல் அரிப்பு தடுப்புச் சுவர் அமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை