மாவட்ட செய்திகள்

தார்வாரில், புதிய 5 மாடி கட்டிடம் இடிந்த சம்பவம் : பலி எண்ணிக்கை 7-ஆக உயர்வு + "||" + In Dharwara, the new 5-storey building collapsed :Death toll rises to 7

தார்வாரில், புதிய 5 மாடி கட்டிடம் இடிந்த சம்பவம் : பலி எண்ணிக்கை 7-ஆக உயர்வு