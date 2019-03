மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கர்நாடகத்தில் 25 தொகுதிகளில் பா.ஜனதா வெற்றி - ஈசுவரப்பா + "||" + BJP's victory in 25 seats in Karnataka polls: Easwarvara says

