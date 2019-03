மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியலை 25-ந்தேதிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + The collector's order should be handed over to the draft voting list for local bodies at 25

உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியலை 25-ந்தேதிக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் கலெக்டர் உத்தரவு