மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் வாகனங்களில் மணல் கடத்தல் அதிகரிப்பு கடும் நடவடிக்கை தேவை + "||" + Across the district Increase of sand smuggling in vehicles

மாவட்டம் முழுவதும் வாகனங்களில் மணல் கடத்தல் அதிகரிப்பு கடும் நடவடிக்கை தேவை