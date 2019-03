மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இருந்து கோவைக்கு ஆம்னி பஸ்சில் கடத்திய புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி நடவடிக்கை + "||" + From Bangalore to Coimbatore Amnesty seized by smuggling tobacco products - Food Safety Officer Action

பெங்களூருவில் இருந்து கோவைக்கு ஆம்னி பஸ்சில் கடத்திய புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி நடவடிக்கை