மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கருத்தடை ஆபரேஷன் செய்த பெண் திடீர் சாவு - உறவினர்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Kallakurichi Government Hospital The sudden death of the female sterilization operation - The siege of relatives Furore

கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் கருத்தடை ஆபரேஷன் செய்த பெண் திடீர் சாவு - உறவினர்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு