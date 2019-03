மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற-சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் ஈடுபடவுள்ள கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர்களை துறை சார்ந்த பணிகளையும் ஆற்ற நிர்ப்பந்திக்க கூடாது + "||" + Do not force cooperative employees to take part in parliamentary and legislative elections

