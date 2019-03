மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஜனதாதளம் (எஸ்) கட்சி சார்பில் துமகூரு தொகுதியில் தேவேகவுடா போட்டி + "||" + In the parliamentary election, the Janata Dal (S) is on behalf of the party Deve Gowda competed in the tumaKuru constituency

