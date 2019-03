மாவட்ட செய்திகள்

கொலை செய்யப்பட்ட சிறுவனின் தாயாரிடம் கந்துவட்டி கேட்டு மிரட்டல் மாமியார் உள்பட 5 பேர் மீது வழக்கு + "||" + In the case of the mother of the murdered boy, five persons including the mother-in-law were threatened with blackmail

கொலை செய்யப்பட்ட சிறுவனின் தாயாரிடம் கந்துவட்டி கேட்டு மிரட்டல் மாமியார் உள்பட 5 பேர் மீது வழக்கு