மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில்இறந்தவர்களின் உடல்களை பிரேத பரிசோதனை செய்ய பணம் வசூல்ஊழியர்கள் மீது பொதுமக்கள் புகார் + "||" + Hosur government hospital Mortgages for post mortem examination of dead bodies Public complaint against employees

ஓசூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில்இறந்தவர்களின் உடல்களை பிரேத பரிசோதனை செய்ய பணம் வசூல்ஊழியர்கள் மீது பொதுமக்கள் புகார்