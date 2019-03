மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்ட சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன + "||" + For Tirupur district assembly constituencies Electronic voting machines were sent

