மாவட்ட செய்திகள்

தேனி நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலையொட்டி தொகுதி வாரியாக வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் குலுக்கல் முறையில் ஒதுக்கீடு + "||" + Theni parliamentary and assembly intermediate Voting machines by volume Allocation in shake mode

தேனி நாடாளுமன்ற, சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலையொட்டி தொகுதி வாரியாக வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் குலுக்கல் முறையில் ஒதுக்கீடு