மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி அருகே, காய்கறி தோட்டங்களில் காட்டுயானைகள் அட்டகாசம் - விவசாயிகள் கவலை + "||" + Near Kotagiri,Vegetable gardens and wild elephants in the pump -Farmers worry

கோத்தகிரி அருகே, காய்கறி தோட்டங்களில் காட்டுயானைகள் அட்டகாசம் - விவசாயிகள் கவலை