மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணாவிட்டால் ‘நாடாளுமன்ற தேர்தலை புறக்கணிப்போம்’ - தாந்தநாடு கிராம மக்கள் ஆவேசம் + "||" + If there is no solution to the problem of drinking water, we will 'boycott the parliamentary election'

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணாவிட்டால் ‘நாடாளுமன்ற தேர்தலை புறக்கணிப்போம்’ - தாந்தநாடு கிராம மக்கள் ஆவேசம்