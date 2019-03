மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர், அரக்கோணம் தொகுதிதி.மு.க. வேட்பாளர்கள் கதிர்ஆனந்த், ஜெகத்ரட்சகன் வேட்பு மனுதாக்கல்போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Vellore, Arakkonam Vol DMK Candidates are nominated for Kathiranand, Jagathrakshakan Fucked with the police

வேலூர், அரக்கோணம் தொகுதிதி.மு.க. வேட்பாளர்கள் கதிர்ஆனந்த், ஜெகத்ரட்சகன் வேட்பு மனுதாக்கல்போலீசாருடன் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு