மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வெற்றி பெறுவது உறுதி செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேச்சு + "||" + The Nilgiri constituency is sure to win the AIADMK

நீலகிரி தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வெற்றி பெறுவது உறுதி செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேச்சு