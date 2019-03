மாவட்ட செய்திகள்

அனகாபுத்தூர் அருகே பழுதாகி நின்ற லாரி மீது அரசு பஸ் மோதல்; டிரைவர் படுகாயம் + "||" + Standing on the truck broke down Government bus collision Driver injury

அனகாபுத்தூர் அருகே பழுதாகி நின்ற லாரி மீது அரசு பஸ் மோதல்; டிரைவர் படுகாயம்