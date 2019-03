மாவட்ட செய்திகள்

திருமருகல் அருகே நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கி கிடக்கும் நெல் மூட்டைகள் + "||" + Paddy racks in the live procurement center near Thirumurugal

திருமருகல் அருகே நேரடி கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கி கிடக்கும் நெல் மூட்டைகள்