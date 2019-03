மாவட்ட செய்திகள்

வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The Collector of the Awareness was initiated to emphasize the need for voting

வாக்களிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்