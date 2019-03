மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் 14 தொகுதிகளுக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்று முடிகிறது - ஒரே நாளில் தேவேகவுடா உள்பட 109 பேர் மனு செய்தனர் + "||" + Candidates nominated for 14 constituencies in Karnataka 109 persons were filed on the same day, including tevekavuta

கர்நாடகத்தில் முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெறும் 14 தொகுதிகளுக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்று முடிகிறது - ஒரே நாளில் தேவேகவுடா உள்பட 109 பேர் மனு செய்தனர்