மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அருகே, கிராம மக்கள் சாலை மறியல் - தடையின்றி குடிநீர் வழங்கக்கோரி நடந்தது + "||" + Near Kallakurichi, The villagers blocked the road - Uninterrupted Drinking water was done

கள்ளக்குறிச்சி அருகே, கிராம மக்கள் சாலை மறியல் - தடையின்றி குடிநீர் வழங்கக்கோரி நடந்தது