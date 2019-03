மாவட்ட செய்திகள்

சுருக்கு வலையை பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்க கூடாது மீனவர்களுக்கு கடற்படை அதிகாரி எச்சரிக்கை + "||" + Do not catch fish using the wreckage net For fishermen Navy officer warns

சுருக்கு வலையை பயன்படுத்தி மீன்பிடிக்க கூடாது மீனவர்களுக்கு கடற்படை அதிகாரி எச்சரிக்கை