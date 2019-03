மாவட்ட செய்திகள்

கன்னியாகுமரி தொகுதியில், கடைசி நாளில் அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் உள்பட 18 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல் + "||" + In Kanyakumari constituency, the last day of the UPA Candidates including 18 candidates have filed nominations

கன்னியாகுமரி தொகுதியில், கடைசி நாளில் அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் உள்பட 18 பேர் வேட்பு மனு தாக்கல்