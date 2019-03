மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, கோழிப்பாலம் பகுதியில் காட்டுத்தீ - 6 ஏக்கர் புல்வெளி சாம்பல் + "||" + Near Kodalur, Kolippalam wildfires in the area- 6 acre lawn Ash

கூடலூர் அருகே, கோழிப்பாலம் பகுதியில் காட்டுத்தீ - 6 ஏக்கர் புல்வெளி சாம்பல்