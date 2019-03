மாவட்ட செய்திகள்

ஜனநாயக உரிமைக்காக போராடும் விவசாயிகளை ஜெயிலில் அடைப்பது கண்டனத்துக்குரியது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + Fight for democratic rights The arrest of farmers in jail is condemnable K.Balakrishnan interviewed

ஜனநாயக உரிமைக்காக போராடும் விவசாயிகளை ஜெயிலில் அடைப்பது கண்டனத்துக்குரியது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு மாநில செயலாளர் கே.பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி