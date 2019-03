மாவட்ட செய்திகள்

குடும்பத்தகராறு காரணமாககிணற்றில் குதித்து மனைவி தற்கொலைகாப்பாற்ற சென்ற மின்வாரிய அதிகாரியும் பலி + "||" + Because of family members The wife jumped into the well and committed suicide The electricity supplier also killed to save

