மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடியில், பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து, உரிமையாளர் உள்பட 6 பேர் உடல் சிதறி பலி - 3 பேர் படுகாயம் + "||" + In Mannarkudi, Terrific at the fireworks factory Crash accident, 6 people including the owner were killed in the body - 3 people were injured

மன்னார்குடியில், பட்டாசு ஆலையில் பயங்கர வெடி விபத்து, உரிமையாளர் உள்பட 6 பேர் உடல் சிதறி பலி - 3 பேர் படுகாயம்