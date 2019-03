மாவட்ட செய்திகள்

வெளிநாட்டு பணம் மாற்றும் நிறுவனத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் போல் நடித்து ரூ.27 லட்சம் கொள்ளை சென்னை எழும்பூரில் துணிகரம் + "||" + 27 lakhs robbery in the foreign money transaction agency acting as customs officials at Chennai Egmore

வெளிநாட்டு பணம் மாற்றும் நிறுவனத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் போல் நடித்து ரூ.27 லட்சம் கொள்ளை சென்னை எழும்பூரில் துணிகரம்