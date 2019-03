மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில்அ.தி.மு.க., காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் உள்பட 43 பேரின் மனுக்கள் ஏற்பு11 பேரின் மனுக்கள் நிராகரிப்பு + "||" + Karur parliamentary constituency Dikshit, the Congress candidates and 43 nominees Rejection of 11 petitions

கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில்அ.தி.மு.க., காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் உள்பட 43 பேரின் மனுக்கள் ஏற்பு11 பேரின் மனுக்கள் நிராகரிப்பு