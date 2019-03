மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதியில், அ.தி.மு.க., தி.மு.க. வேட்பாளர்கள் உள்பட 10 பேரின் மனுக்கள் ஏற்பு - நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் உள்பட 5 பேரின் மனு தள்ளுபடி + "||" + In the Nilgiri parliamentary constituency, ADMK, DMK Acceptance of the petition candidates, including 10 people

