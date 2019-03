மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் அழிந்து வரும் அவகோடா மரங்களை பாதுகாக்கக்கோரி வழக்கு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ் + "||" + The case is demanding to protect the extinct avocado tree in Kodaikkanal, High Court issues notice to central and state governments

கொடைக்கானலில் அழிந்து வரும் அவகோடா மரங்களை பாதுகாக்கக்கோரி வழக்கு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு ஐகோர்ட்டு நோட்டீஸ்