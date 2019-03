மாவட்ட செய்திகள்

ரத்தம் செலுத்தியதில் குறைபாடு புகார் குறித்துசுகாதாரத்துறை முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும்அரசு செவிலியர் சங்க மாநில பொதுச்செயலாளர் வலியுறுத்தல் + "||" + Regarding the defective complaint of blood The health department should conduct a thorough investigation State General Secretary of State Nursing Union

ரத்தம் செலுத்தியதில் குறைபாடு புகார் குறித்துசுகாதாரத்துறை முழுமையான விசாரணை நடத்த வேண்டும்அரசு செவிலியர் சங்க மாநில பொதுச்செயலாளர் வலியுறுத்தல்