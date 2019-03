மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் அருகே, வேனில் கடத்திய ரூ.10 லட்சம் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடவடிக்கை + "||" + Near Sinnechellam, Tobacco products seized Rs 10 lakh in a van abducted - The election of the flying forces of the election

சின்னசேலம் அருகே, வேனில் கடத்திய ரூ.10 லட்சம் புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் - தேர்தல் பறக்கும் படையினர் நடவடிக்கை