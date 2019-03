மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை நகராட்சியைமாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுப்பேன்வேட்பாளர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி வாக்குறுதி + "||" + Tiruvannamalai municipality I will take action to improve the quality of the corporation Candidate Agri Krishnamurthy promised

திருவண்ணாமலை நகராட்சியைமாநகராட்சியாக தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுப்பேன்வேட்பாளர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி வாக்குறுதி