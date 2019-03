மாவட்ட செய்திகள்

ஓமலூரில்கூட்டுறவு ஊழியரிடம் ரூ.7 லட்சம் திருட்டுமோட்டார் சைக்கிளில் தப்பிச்சென்ற மர்ம ஆசாமிகளுக்கு வலைவீச்சு + "||" + In Omalur 7 lakhs stealing to cooperative workers The mystery of mysterious people who escaped on a motorcycle

ஓமலூரில்கூட்டுறவு ஊழியரிடம் ரூ.7 லட்சம் திருட்டுமோட்டார் சைக்கிளில் தப்பிச்சென்ற மர்ம ஆசாமிகளுக்கு வலைவீச்சு