மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் நாளைக்குள் ஆஜராக நக்கீரன் கோபாலுக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் மீண்டும் சம்மன் + "||" + Within Pollachi issue tomorrow Nakheeran Gopal to appear before C.B.C.I.T The police summoned again

பொள்ளாச்சி விவகாரத்தில் நாளைக்குள் ஆஜராக நக்கீரன் கோபாலுக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி. போலீசார் மீண்டும் சம்மன்