மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு வேனில் கொண்டு சென்ற வங்கிக்கு சொந்தமான ரூ.10 கோடி பறிமுதல் - உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + From Coimbatore to Pudukottai The bank, owned by the van with the seizure of Rs 10 crore - The authorities do not have proper documentation

கோவையில் இருந்து புதுக்கோட்டைக்கு வேனில் கொண்டு சென்ற வங்கிக்கு சொந்தமான ரூ.10 கோடி பறிமுதல் - உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை