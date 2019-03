மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மோடி அளித்த வாக்குறுதிகள் கேள்விக்குறியாகி விட்டது கி.வீரமணி பேச்சு + "||" + The promises made by Modi in the last parliamentary election have been questioned by K.Veramani

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மோடி அளித்த வாக்குறுதிகள் கேள்விக்குறியாகி விட்டது கி.வீரமணி பேச்சு