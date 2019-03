மாவட்ட செய்திகள்

பெரியதாழையில் ரூ.200 கோடியில் மீன்பிடி துறைமுகம்:தூத்துக்குடி-கொச்சி வரை 4 வழிச்சாலை அமைக்கப்படும்பா.ஜனதா தேர்தல் அறிக்கையில் தகவல் + "||" + Tuticorin-Cochin 4 will be constructed Information on BJP's election manifesto

பெரியதாழையில் ரூ.200 கோடியில் மீன்பிடி துறைமுகம்:தூத்துக்குடி-கொச்சி வரை 4 வழிச்சாலை அமைக்கப்படும்பா.ஜனதா தேர்தல் அறிக்கையில் தகவல்