மாவட்ட செய்திகள்

சாக்கிநாக்காவில்சிறுவனின் அறுவை சிகிச்சைக்கு வைத்திருந்த பணத்தை கொள்ளையடித்தவர் சிக்கினார்ரூ.5¼ லட்சம் மீட்பு + "||" + The robber looted money for the boy's operation Rs.5 lakhs recovery

சாக்கிநாக்காவில்சிறுவனின் அறுவை சிகிச்சைக்கு வைத்திருந்த பணத்தை கொள்ளையடித்தவர் சிக்கினார்ரூ.5¼ லட்சம் மீட்பு