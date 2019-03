மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில், தொழில் வளம் பெருக நடவடிக்கை எடுப்பேன் - அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன் பேச்சு + "||" + In Tirupur, I am going to take up the business resource - the ADMK Candidate MSM.Anandan speech

திருப்பூரில், தொழில் வளம் பெருக நடவடிக்கை எடுப்பேன் - அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் எம்.எஸ்.எம்.ஆனந்தன் பேச்சு