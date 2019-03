மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தில், டோக்கன் மூலம் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்டதா? பங்க் ஊழியர்களிடம் சப்-கலெக்டர் விசாரணை + "||" + In viruthachalam, The token contains all the petrol vehicles? Sub-collector inquiry into punk employees

விருத்தாசலத்தில், டோக்கன் மூலம் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் நிரப்பப்பட்டதா? பங்க் ஊழியர்களிடம் சப்-கலெக்டர் விசாரணை