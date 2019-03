மாவட்ட செய்திகள்

தண்ணீரின்றி வறண்டு போன காப்புக்காடு, குடிநீர் தேடி இடம்பெயரும் வனவிலங்குகள் உயிரிழக்கும் அபாயம் - விழித்துக்கொள்வார்களா வனத்துறையினர் + "||" + kabbukadu Without water drainage, Risk of losing wildlife in search of drinking water - Vilittukkolvarkala forest sector

தண்ணீரின்றி வறண்டு போன காப்புக்காடு, குடிநீர் தேடி இடம்பெயரும் வனவிலங்குகள் உயிரிழக்கும் அபாயம் - விழித்துக்கொள்வார்களா வனத்துறையினர்