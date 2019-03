மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க.- காங்கிரஸ் கூட்டணி வெற்றி பெற்றால்50 லட்சம் பெண்களுக்கு மக்கள் நலப்பணியாளர் பணி வழங்கப்படும்கனிமொழி எம்.பி. பேச்சு + "||" + For 50 lakh women The worker will be given a job Kanimozhi MP Speech

