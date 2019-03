மாவட்ட செய்திகள்

செய்யாறு அருகே பறக்கும் படை சோதனையில்மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற சென்ற ஆசிரியையிடம் ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்அடகு வைத்த ஆவணத்தை காண்பித்தும் முழு விவரம் இல்லை என ஏற்க மறுப்பு + "||" + In the experiment of flying force near Kodar Rs 2 lakh was confiscated by a teacher who was treated at the hospital

செய்யாறு அருகே பறக்கும் படை சோதனையில்மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற சென்ற ஆசிரியையிடம் ரூ.2 லட்சம் பறிமுதல்அடகு வைத்த ஆவணத்தை காண்பித்தும் முழு விவரம் இல்லை என ஏற்க மறுப்பு