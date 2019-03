மாவட்ட செய்திகள்

நீர்பிடிப்பு பகுதியில் போதிய மழை பெய்யாததால்கே.ஆர்.எஸ். அணையின் நீர்மட்டம் 100 அடிக்கு கீழ் குறைந்ததுகுடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் + "||" + Due to poor rainfall in the water area K. Drainage of the dam 100 feet lower

